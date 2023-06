Homem é puxado por tubarão ao lavar as mãos em água do mar; vídeo

Um pescador que passeava de barco pelo Parque Nacional de Everglades, na Flórida, foi surpreendido por um tubarão ao lavar as mãos na água. No vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o homem lavando as mãos quando o tubarão o puxa para o mar.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o pescador é puxado e cai água. Em desespero, ele consegue voltar para o barco com a mão ferida e ensanguentada.

O animal também aparece no vídeo rapidamente, aparentando ser de porte pequeno, o que pode ter contribuído para os ferimentos leves, segundo internautas.

Nick, a vítima do ataque, afirmou que esse foi “um dos dias mais assustadores na água”. Ele foi encaminhado para o hospital e passa bem.

