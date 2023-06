Jovem russo morre após ataque de tubarão no Egito

Um homem russo de 23 anos, identificado como Vladimir Popov, foi atacado e morto por um tubarão nesta quinta-feira (8), em um resort próximo ao Mar Vermelho, no Egito. O jovem estava tomando banho numa praia quando foi surpreendido pelo animal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do ataque, rapidamente deixando uma mancha vermelha na água e assustando quem presenciou a cena.

No vídeo, a vítima é mostrada se debatendo, possivelmente quase se afogando. O tubarão aparece logo em seguida. Após marcar as águas de sangue, o ataque continua e o jovem russo tenta nadar para fugir. Já ferido, ele não resiste e acaba sendo devorado. O corpo não foi localizado. Uma embarcação de resgate foi destacada para tentar localizar a vítima, mas sem sucesso. Banhistas que estavam no resort ficaram em pânico.

Nas redes sociais, o Ministério do Meio Ambiente do Egito informou que o animal foi capturado após o ataque e foi identificado sendo da espécie "tubarão-tigre". As autoridades seguem buscando o corpo do russo. Uma área de 74 km foi isolada para as buscas até domingo. Os tubarões dessa espécie raramente fazem ataques desse tipo e as causas também estão sendo investigadas.