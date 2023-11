Criança de seis anos morre ao cair do 9º andar de prédio

Um menino de seis anos morreu, após cair do 9° andar de um prédio localizado no Setor dos Vilas Alpés, em Goiânia (GO), na tarde desta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

VEJA MAIS

Segundo o depoimento da avó da criança na ocorrência registrada no local, os dois estavam sozinhos no apartamento quando o menino pediu para descer ao quarto andar, local onde os pais deles estavam. A mulher então teria dito que naquele momento não era possível porque ela havia acabado de almoçar.

Momentos depois, o menino teria entrado em um dos cômodos que não tinha proteção de grades na janela e acabou caindo sem que a avó pudesse ver.

“Quando a avó percebeu, a criança já havia caído do 9° andar. Imediatamente foi solicitado o serviço de urgência do Corpo de Bombeiros”, descreve a ocorrência.

A Polícia Civil informou que uma perícia será feita no local e que o caso será investigado. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica permanecem no local.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)