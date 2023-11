Criança morre após ser esquecida em van e mãe pede justiça

Uma criança de apenas dois anos morreu após ser esquecida por horas dentro de uma van escolar, na Zona Norte de São Paulo. A mãe do menino afirmou que o filho chorou ao entrar no veículo para ir até a creche na terça-feira (14).

Apollo Gabriel Rodrigues foi colocado na van por volta das 7h, mas não foi deixado na unidade pelo motorista e auxiliar. À tarde, o menino foi encontrado desacordado no veículo e levado ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, por volta das 16h20. Apollo chegou já sem vida.

"Ele estava tão bem hoje [terça-feira, 14]. Mas quando eu fui por ele na perua ele chorou. Ele chorou. Não queria ir. E ela [auxiliar do motorista] sempre colocava ele na frente, hoje ela colocou ele no banco de trás e", disse Kaliane Rodrigues, mãe da criança. "Sempre que eu chegava, meu filho estava lá. Hoje eu cheguei e meu filho não estava e eu nunca mais vou ver ele. Eu nunca mais vou ver meu filho."A mãe pede"Independente se ela [auxiliar] colocou atrás, na frente ou no meio da van, isso pra mim éporque quem trabalha com criança tem que ter muita atenção. E eu acho isso injustiça demais. E eu quero justiça. Só peço justiça", disse.

"Eu nunca pensei em passar por isso, é muito difícil saber que eu deixei meu filho na perua pensando que ele estava seguro e fui trabalhar. Mas, sabe, pressentimento de mãe. Não foi bom o meu dia e quando deu 16h eu falei 'mãe, o Apolo chegou?".

A avó do menino lamentou ado neto e falou sobre irresponsabilidade do casal responsável pela van."Deixou a perua no estacionamento, numcomo hoje, só foi perceber [que o menino ainda estava atrás] na hora de entregar as crianças. Eles não tiveram culpa, mas foi irresponsabilidade. Minha filha quer justiça. Quem cuida de criança tem que ter o máximo de responsabilidade", disse a avó Luzinete Rodrigues dos Santos.Em depoimento à polícia, o condutor Flávio Robson Benes, de 45 anos, e a mulher, Luciana Coelho Graft, de 44 anos, que é auxiliar do marido, contaram que tinham buscado Apollo em casa, de manhã, para levá-lo até a creche no Parque Novo Mundo. O casal só percebeu ter esquecido o garoto, quando usaram o veículo de novo para buscar as crianças na creche.A suspeita da polícia é de que o menino morreuque estava muito forte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram 37,7°C na terça-feira (14), sendo odas medições feitas pelo Inmet. Porém, o laudo apontará a causa da morte.De acordo com o boletim de ocorrência, o qual o g1 e a TV Globo tiveram acesso, a auxiliar disse também à polícia que costuma conferir o embarque e o desembarque das crianças, mas que nesta terça (14) não passou bem e estava com enxaqueca, e que isso pode ter prejudicado a sua atenção no trabalho. O boletim de ocorrência também aponta que o casal encontrou o menino na cadeirinhano penúltimo banco.

Em seguida, os dois foram até a creche, falaram com a responsável do local e seguiram ao hospital no bairro Parque Novo Mundo com a criança desmaiada. A morte foi, assim que a criança chegou ao hospital. O caso foi registrado como homicídio contra menor de 14 anos. Flávio e Luciana foram presos, encaminhados ao IML e passarão por audiência de custódia nesta quarta-feira (15).Por meio de nota, a Prefeitura de São Pauloe disse que presta apoio aos familiares. "A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Diretoria Regional de Educação (DRE) está à disposição das autoridades competentes para auxiliar na investigação.O condutor do Transporte Escolar Gratuito (TEG) já foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta do profissional.