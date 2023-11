Criança morre após ser esquecida dentro de uma van escolar em São Paulo

Um menino de apenas dois anos morreu após ter sido esquecido dentro de uma van escolar, no bairro da Vila Mariana, zona norte de São Paulo, nesta terça-feira (14). O veículo ficou o dia inteiro parado em um estacionamento, sob o calor intenso registrado durante toda a tarde.

O motorista da van contou à polícia que buscou o menino em casa pela manhã para levar à escola, e que só se deu conta do esquecimento da criança no interior do carro por volta das 16h, quando se preparava para apanhar os alunos na escola e deixá-los de volta em casa.

De acordo com a Polícia Militar, o profissional chegou a levar a criança até o Hospital Vereador José Storopolli, mas o menino já deu entrada na unidade de saúde sem vida. O hospital, então, acionou a PM para informar sobre o caso. Até o momento a causa da morte da criança não foi informada.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e que "outras informações serão passadas após a finalização do registro policial".

Nesta terça-feira, São Paulo registrou forte calor, com termômetros na casa dos 37,3° C, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A umidade relativa do ar ficou próxima aos 21%.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob a coordenação de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)