Menina asmática de 4 anos é esquecida dentro de van escolar por condutora durante três horas e meia

Uma menina foi deixada dentro de uma van escolar por três horas e meia pela condutora do veículo, em São Bernardo do Campo, São Paulo, na última sexta-feira(28). Segundo os responsáveis, a criança, que é asmática, foi entregue aos pais bastante suada e com fome, mas passa bem e já retornou às atividades escolares.

Os pais relataram em depoimento que a menina deveria ter sido deixada na escola pela responsável da empresa de transporte “Van da Tia Pri”, Priscila Zuim, onde o pai a buscaria ao final do turno. No entanto, Priscila entrou em contato com a mãe para informar que estava com a menina, o que causou estranhamento.

“Achei estranho que ela estivesse com a minha filha. Liguei para o meu esposo para avisar que não precisava mais passar na escola, mas ele disse que já estava lá”, comentou.

O pai perguntou para uma funcionária da escola sobre a criança, que informou que a menina não havia ido ao colégio naquela tarde. Ele foi até a van e entregaram e criança para ele. A menina reclamava de fome e afirmou que havia passado a tarde toda trancada na van.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos pais contra a condutora do veículo. Segundo a prefeitura de São Bernardo do Campo, a empresa era credenciada à Secretaria de Transportes e Vias Públicas há dez anos, onde suspenderam o contrato após o caso. A empresa de transporte não se pronunciou.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)