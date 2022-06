Menino de cinco anos morre após ser esquecido em carro pela mãe

Um menino de cinco anos morreu de insolação após ser esquecido pela mãe dentro do carro, por cerca de duas horas. A mãe da criança estaria apressada para preparar a festa de aniversário de oito anos da irmã do menino e acabou esquecendo o filho dentro do automóvel após terem retornado de um supermercado. O caso aconteceu na última segunda-feira (20), no Texas (EUA).

VEJA MAIS

Segundo o depoimento da mulher, ela entrou em casa e o menino ficou preso na cadeirinha. Após duas horas ela percebeu que o filho não estava em nenhum local do imóvel e correu até o carro para socorrê-lo, mas ele já estava morto.

A polícia disse que o menino sabia se soltar do cinto de segurança. No entanto, talvez não estivesse habituado ao carro, pois o veículo era alugado e eles não haviam o usado anteriormente. Não há informações se a mulher será penalizada pela morte do filho.

O incidente e morte do garoto ocorre em meio a uma forte onda de calor que atinge a cidade. Segundo as autoridades, os termômetros marcavam mais de 38º C no dia em que o menino morreu. Anualmente, os Estados Unidos registra uma média de 38 crianças com menos de 15 anos que morrem de insolação por serem deixadas em carros fechados.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)