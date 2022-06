Pai confessa ter matado a filha de 8 meses após se irritar com choro da criança

Um homem matou a própria filha, de 8 meses, após ficar irritado com o choro da bebê. O crime aconteceu no domingo (19), em Piedade (SP), quando o suspeito retornou para sua casa acompanhado da mãe da criança, após terem saído para uma festa. Segundo apuração realizada pela Polícia Civil, o criminoso estava alcoolizado quando atirou a filha contra a parede.

Em depoimento, a mãe da bebê revelou que ao chegarem na residência, por volta de 23 horas, a criança foi deixada no berço e os dois foram tomar banho. Ao sair do banheiro, a mulher encontrou sua filha com hematomas, sangramento pelo corpo e não respondia à mãe. Preocupada, ela acionou a ambulância da Santa Casa da cidade de Piedade e chegou ao hospital por volta das 2 da manhã, mas a filha já estava sem vida.

Durante a investigação, o pai da vítima, primeiramente, negou o crime, mas depois confessou ser o responsável pela morte. À polícia, o assassino disse que saiu minutos antes do banho e encontrou a filha chorando. Irritado com o choro da criança, resolveu atirá-la contra a parede do quarto.

O criminoso foi detido durante o enterro da vítima, na tarde desta segunda-feira, no município onde moravam. A causa da morte está sob investigação e a polícia pediu exames necroscópicos para a conclusão do laudo. O caso foi registrado como homicídio qualificado e o pai da vítima segue preso.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)