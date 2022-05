Bebê de 2 meses morre depois de ser arremessada da janela pelo pai

Uma bebê de apenas 2 meses de idade morreu ao ser arremessada da janela pelo próprio pai, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri (MG), neste sábado (28). Além disso, o homem é acusado de agredir a mãe da criança durante a gravidez. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

A mãe falou sobre as agressões à polícia. Já algumas testemunhas contaram que o casal estava discutindo na noite do crime, quando a bebê, Isabel de Aguilar Loesch, foi arremessada de uma altura de 5 metros e caiu na rua, no bairro Tabajaras. A criança ainda foi socorrida por vizinhos e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu e morreu.