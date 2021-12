Bebê dado como morto respira poucas horas antes do enterro

Um bebê prematuro de cinco meses, dado como morto pelos médicos, respirou e apresentou batimentos cardíacos enquanto estava sendo preparado pelo agente funerário para o enterro, na última segunda-feira (27), em Ariquemes, Rondônia. A mãe da criança, uma jovem de 18 anos, não sabia que estava grávida e deu à luz ao recém-nascido na própria casa. As informações são do G1.

Segundo relato dos familiares, a jovem procurou atendimento médico na rede pública de saúde sentindo fortes dores duas vezes e foi mandada para casa ainda sem saber da gravidez. As dores aumentaram e ela acabou tendo o bebê em sua residência, sem ajuda médica, e em sequência foi encaminhada para o hospital. O pequeno, dado como natimorto na declaração de óbito, nasceu no quinto mês de gestação com um pouco mais de 1 quilo.

(Reprodução)

Um agente funerário foi acionado pela unidade de saúde para recolher o corpo e levar até a funerária, mas algumas horas depois, enquanto realizava os procedimentos de preparação para o enterro, percebeu que o bebê suspirou e apresentou batimentos cardíacos. O profissional levou a criança de volta para o hospital, onde ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, o estado de saúde não foi informado. Os familiares da mãe e a própria funerária registraram um boletim de ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ariquemes e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.