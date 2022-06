Pai é preso após deixar bebê sozinho em carro fechado no estacionamento de supermercado

Um homem foi preso após deixar o filho de 1 ano e 11 meses sozinho dentro de um carro, no estacionamento de um supermercado de Blumenau, Vale do Itajaí (SC), na tarde da última segunda-feira (20). A Polícia Militar informou que o bebê foi retirado do veículo já espumando pela boca.

Moradores que passavam pelo local avistaram o bebê dentro do carro e acionaram as autoridades. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e atendeu a criança no local.

Ainda segundo a PM, a criança estava bastante vermelha, suando, espumando pela boca e revirando os olhos quando foi retirada do veículo. Quando chegou ao estacionamento, o pai disse que havia deixado o menino sozinho por apenas um minuto. No entanto, "o fato não foi confirmado pelas câmeras de monitoramento, que indicaram ao menos dez minutos onde o bebê ficou sozinho", informou o 10º Batalhão da PM em comunicado.

O caso foi tratado como abandono de incapaz e o homem foi conduzido à delegacia. O Conselho Tutelar também foi acionado e entregou o bebê para a mãe.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)