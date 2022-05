Carro é roubado com bebê dentro e polícia persegue ladrão em rodovia; vídeo

A Polícia Militar de Minas Gerais travou uma intensa perseguição pela BR-040, a um homem que roubou um carro com uma bebê de três meses dentro. Vídeos gravados durante a fuga mostram o veículo roubado trafegando em alta velocidade na rodovia, com os carros da Polícia logo atrás. Com as movimentações do veículo, a criança se desprendeu da cadeirinha e caiu no assoalho, onde foi encontrada após a perseguição. As informações são da Globo News.

O caso ocorreu em Paracatu (MG), no domingo (15), quando Daniele, mãe da bebê Laura Sofia, estava indo para o restaurante onde trabalha e estacionou na padaria para comprar gás. Ela deixou a chave na ignição e a menina na cadeirinha, como costuma fazer, e em questão de segundos o criminoso levou o carro.

Policiais militares agiram rapidamente, perseguindo o automóvel pela BR-040. Os quatro pneus do veículo roubado foram estourados pela polícia, mas o ladrão, que já tem várias passagem pela polícia, continuou em fuga e só parou quando o automóvel entrou em pane.

Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso no mesmo dia.

A menina Laura Sofia foi levada ao hospital e devolvida à mãe após passar por exames.