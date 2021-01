Bebê é abandonado em calçada: 'estava quietinha e com os olhinhos abertos'

Um bebê abandonado, com cerca de 10 dias de vida, foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira (27) por uma família em Salinas, no norte de Minas Gerais. A menina estava enrolada em uma manta e foi deixada na calçada de um comércio no bairro. A polícia trabalha para identificar a pessoa responsável por abandonar o bebê.

O técnico em manutenção Darcy Pereira da Silva contou que passava de carro com a família quando a filha, de 12 anos, percebeu que tinha uma criança na calçada. “Ela estava no banco de trás e começou a gritar que viu um bebê abandonado. Eu dei ré e percebi que realmente tinha uma criança na calçada. A menina estava bem agasalhada e quietinha. Os olhinhos estavam abertos como se estivesse observando o movimento da rua e aparentava estar com fome”.

A família acionou a Polícia Militar, que levou a criança para o hospital, onde foi avaliada por uma pediatra. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.

“É uma sensação que nunca vivi na vida. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Bom por achar uma criança tão linda e preciosa, mas vem a tristeza de saber que um ser humano abandonou essa criaturinha no relento da madrugada. Não consigo descrever a sensação, minha filha chorou muito”.

A família de Darcy se apaixonou pela menina e resolveu chamá-la de Vitória. Eles acompanharam o atendimento no hospital e pretendem manter um vínculo com a criança. “Estamos chamando de Vitória porque foi uma vitória achá-la viva e bem. Ela poderia ter sido atacada por animais peçonhentos ou até por cachorros. Queremos acompanhá-la pelo resto da vida e ajudar no que ela precisar. É um vínculo que vamos levar pra sempre”.