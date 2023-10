Criança morre afogada após cair e desaparecer em rio de Itaituba

Um menino, chamado Arthur Gael dos Santos Silva, de 4 anos, morreu afogado no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as testemunhas, tudo ocorreu quando a criança caiu de uma draga, na manhã da última quarta-feira (18) na região garimpeira da comunidade Crepurizinho, próximo ao Rio Surubim, no Garimpo Vila Nova. O corpo de Arthur teria sido encontrado nesta quinta-feira (19), por trabalhadores da área.

As informações preliminares são que, por volta de 11hrs, Arthur estava sobre a estrutura - utilizada nos garimpos para perfurar o leito dos rios em busca de ouro e outros minérios. Ele estaria acompanhando o pai, que seria um dos garimpeiros do local. Não se sabe ao certo como tudo ocorreu, mas a criança acabou caindo no rio e desapareceu.

De acordo com o blog do Junior Ribeiro, Arthur estaria passando uma temporada com o pai e já estaria no local há cerca de 30 dias. Logo após o garoto ter sumido de cima da draga, o pai teria dado por falta da criança e foi procurar o filho. Quando não encontrou o menino, entrou em desespero e iniciou as buscas no rio. Conforme relatos de testemunhas, todos estariam muito abalados com a morte da criança que era querida pelas pessoas que vivem na área.

A Polícia Militar foi acionada e em seguida a Polícia Civil de Itaituba foi comunicada. Os agentes solicitaram a remoção do corpo pela Polícia Científica para ser levado ao IML. Um inquérito será aberto para apurar as circunstâncias da morte de Arthur.