Casal de namorados morre afogado em praia de Marabá, no Pará

O casal de namorados Ingrid Salvino Costa, de 23 anos, e Wesllym Almeida dos Santos, de 25, morreu afogado na manhã deste domingo, 10, na praia do Tucunaré, em Marabá, no sudeste paraense. De acordo com informações divulgadas pelo site Correio de Carajás, há duas versões para o caso, que é investigado pela Polícia Civil. A primeira, apurada junto aos banhistas, aponta que Ingrid teria caído em um “buraco” e não conseguiu sair. Ao ver que a jovem estava se afogando, o namorado dela teria tentado salvá-la e ambos acabaram se afogando.

Outra versão, apurada pelo Correio de Carajás junto à polícia e que consta no Boletim de Ocorrência, dá conta de que o casal encontrava-se consumindo bebidas alcoólicas na praia. Ingrid e Wesllym teriam visto uma criança em risco de afogamento às margens do rio e decidiram socorrê-la. Assim, adentraram nas águas e os dois acabaram sendo levados pela forte correnteza do rio, vindo a óbito no próprio local. A reportagem não forneceu detalhes sobre a criança que supostamente estava dentro d’água.

Membros de uma família ouvida pelo Correio de Carajás relataram que perceberam quando o rapaz e a moça estavam se debatendo no rio e, logo em seguida, desapareceram. Com isso, a família pediu apoio de uma rabeta, e o condutor encontrou os corpos do casal. Os banhistas acreditam que a moça não sabia nadar e acabou entrando em um poço fundo.

Uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local pouco tempo depois e acionou a Polícia Científica para fazer a análise e remoção dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.​

A reportagem de O Liberal demandou a Polícia Civil do Pará e o Corpo de Bombeiros para checar mais informações sobre a ocorrência. Por nota, a PC informou que “o afogamento acidental foi registrado na Seccional Urbana de Marabá. A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos de remoção e necropsia”.