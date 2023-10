Criança de 6 anos morre após brincadeira em pula-pula no próprio aniversário

Um menino de 6 anos morreu no último sábado (14), após ter se machucado enquanto brincava em um pula-pula, no próprio aniversário, em Votuporanga, interior de São Paulo. Nicolas Souza Prado teria sofrido o acidente no dia 09, data de seu nascimento.

Conforme o relato do pai do garoto, Nilvan Prado, a simples brincadeira resultou em quatro costelas quebradas, osso peitoral afetado e entre outros ferimentos graves, incluindo formação de água no pulmão.

A criança foi levada imediatamente para um hospital da cidade, mas não resistiu ao procedimento de retirada de água do pulmão e faleceu na mesma hora. O pai do menino lamentou a morte do filho e ainda fez alerta aos pais nas redes sociais.

“Só uma observação, pais: Pula-pula com mais de duas crianças brincando não dá certo. Fiquem atentos [...] “Filho, você foi um guerreiro, mas o Papai do Céu quis você do lado dele. Eu nunca te esquecerei. O papai tentou fazer de tudo para você e por você. Sempre te amarei”, disse triste.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)