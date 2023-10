Avós saltam do 4º andar de edifício após neta incendiar sofá

Um casal precisou saltar pela janela de um apartamento no quarto andar para escapar de um incêndio em um condomínio no Bairro Ipanema, em Patos de Minas (MG), na tarde do último sábado (14).

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, moravam no apartamento o casal, de 70 e 53 anos, e a neta de 11 anos. Durante o dia, a criança teve uma discussão com os avós por conta de celular, motivo pelo qual teria ficado de castigo sem poder acessar o aparelho.

O avô relatou à polícia que estava com a esposa no quarto quando a neta chegou e pediu para usar o celular. Mas, a avó negou e lembrou que ela estava proibida de usá-lo. A menina então disse que desceria para brincar de patins. Mas, ao sair do quarto, trancou a porta pelo lado de fora e ateou fogo ao sofá. Enquanto as chamas se alastravam, a garota deixou o apartamento pelas escadas.

O casal foi acordado com o cheiro da fumaça e estalo de madeira queimando. Ao perceber que estavam trancados, o avô precisou arrombar a porta, mas, já se deparou com as chamas tomando conta de boa parte do imóvel. A única saída que encontraram foi romper a tela de proteção e pular pela janela.

As quedas foram amortecidas por colchões posicionados por vizinhos debaixo da janela do apartamento. Nas imagens que circularam nas redes sociais é possível ver um policial militar prestando assistência aos moradores. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas ao local.

Segundo o relato da avó da menina, ela teria sido colocada de castigo porque teria visto no histórico de pesquisas várias referências a rituais de bruxaria. O idoso, entretanto, disse que não podia afirmar se essas pesquisas têm ligação com o fato. Pelo relato dos familiares, a menina apresenta repetidos episódios de mudanças comportamentais, como oscilação de humor.

A avó da menina foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) com queixas de dores nas pernas e no peito. Ela permanece em observação, uma vez que teria inalado fumaça. Quanto ao homem que saltou em seguida, ele não sofreu nenhum dano. A Polícia Civil e a Defesa Civil também foram acionadas.