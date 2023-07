Diarista é resgatada por trabalhador após escorregar e ficar pendurada em edifício; veja o vídeo

Uma diarista que escorregou quando limpava a janela de um apartamento que fica no 12º andar de um edifício no Centro de Curitiba, nesta quarta-feira (5), se segurou nas cordas dos profissionais que realizavam a manutenção da fachada do condomínio e acabou sendo salva por um trabalhador. O resgate foi filmado e emocionou pessoas que assistiram a cena.

Jackson dos Santos, alpinista industrial – profissional que atua em obras de construção civil para alcançar lugares de difícil acesso - , desceu por outra corda para realizar o salvamento. Foram momentos de tensão, mas a atitude do homem deu certo.

Após o resgate, a mulher foi encaminhada para atendimento médico por causa do grande susto e fortes emoções que sofreu, mas ela não teve ferimentos. Os bombeiros chegaram a ser acionados e enviaram três viaturas para atendimento. Porém, a experiência de Jackson e o equipamento que ele usava foram decisivos para o resgate imediato.

“Só Deus sabe o propósito da vida da gente. Poderia ter ocorrido algo mais trágico”, declarou o alpinista industrial ao Portal Banda B.