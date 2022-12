Milionário russo cai de janela de hotel de luxo na Índia e morre

O deputado regional e empresário multimilionário do ramo de salsichas, Pavel Antov, membro do partido Rússia Unida – o mesmo do presidente Vladimir Putin -, morreu no último domingo (25) ao cair da janela do terceiro andar de um hotel de luxo na Índia. Um policial declarou à imprensa indiana que a suspeita é de que o empresário tenha se matado depois de ficar deprimido com a morte de um amigo que o acompanhava. Vladimir Bidenov, o amigo de Antov, foi encontrado inconsciente em seu quarto no primeiro andar do hotel na quinta-feira (22), cercado por garrafas de vinho vazias, de acordo com o jornal britânico "Telegraph". As informações são do G1 Mundo.

Em julho, Pavel Antov, em uma publicação nas redes sociais, criticou os ataques com mísseis da Rússia a Kyiv (Ucrânia) como “terrorismo”, mas depois pediu desculpas pela postagem, alegando que a mensagem havia sido escrita por outra pessoa. Ele disse que era “um apoiador do presidente e patriota” e “compartilhava dos objetivos” da invasão do Kremlin à Ucrânia.

A morte do empresário se junta a outros casos obscuros envolvendo magnatas russos desde o início da invasão à Ucrânia, muitos dos quais criticaram abertamente a guerra. Foram pelo menos oito casos similares e, na maioria das vezes, a causa das mortes divulgada foi a de suicídio.