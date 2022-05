Deputado conservador dos EUA tem vídeo íntimo com outro homem vazado: ‘estávamos brincando’

Um político novato de 26 anos, conhecido nos Estados Unidos por seu discurso conservador e por ser abertamente contra os direitos LGBT, teve um vídeo íntimo em que aparece com outro homem divulgado na internet. Na gravação de 28 segundos aparece um jovem nu com outro na cama, em meio a gritos e risos. As informações são do G1 Mundo.

Sem negar a autenticidade do vídeo, o deputado americano Madison Cawthorn classificou a divulgação das imagens como um "golpe" e "chantagem" contra ele.

"Um novo golpe contra mim acabou de cair. Anos atrás, neste vídeo, eu estava sendo grosseiro com um amigo, tentando ser engraçado. Estávamos agindo como tolos e brincando. É isso", twittou Cawthorn. "A chantagem não vai ganhar. Nós vamos", completou o deputado.

Essa não é a primeira polêmica em que Cawthorn se envolve. Já houve a alegação de que ele teria sido convidado para uma orgia sexual movida a cocaína em Washington por líderes que ele respeitava. O deputado também já tentou levar uma arma para um avião duas vezes e chamou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de "bandido" durante a invasão russa.

Republicanos poderosos, como Kevin McCarthy, o principal republicano na Câmara dos Deputados, chegaram a romper vínculos com ele.