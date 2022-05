Mais um bilionário russo morre de forma suspeita; veneno de sapo é apontado como causa

Outro bilionário russo morreu sob circunstâncias misteriosas, chegando a oito o número de oligarcas ligados ao país que morreram de forma terrível e em situação suspeita. Alexander Subbotin, ex-diretor da empresa de energia russa Lukoil, tinha 43 anos e foi encontrado sem vida no porão da casa de um xamã, em Mytishchi, cidade a nordeste da capital Moscou, no domingo (8). As primeiras apurações apontam que ele teria se intoxicado por veneno de sapo, mas as autoridades russas abriram uma investigação para apurar o caso. As informações são do Portal O Globo.

VEJA MAIS

De acordo com a agência russa TASS, o bilionário aparentemente sofreu um ataque cardíaco. Ele teria ido para a casa do xamã Magua "em estado de intoxicação alcoólica grave e drogas no dia anterior" de sua morte. No local, ele passou por uma sessão para curar ressaca.

A revista Newsweek informou que, durante o procedimento, o xamã fez incisões na pele de Subbotin e pingou veneno de sapo. Segundo a agência italiana Ansa, a justificativa do procedimento era o fortalecimento do sistema imunológico. A morte teria ocorrido durante a sessão.