Incêndio em prédio deixa mais de 70 mortos e 40 feridos em Joanesburgo, na África do Sul

Mais de 70 pessoas morreram em um incêndio em um prédio localizado no centro de Joanesburgo, na África do Sul, na madrugada desta quinta-feira (31). O fogo começou por volta das 1h30, pelo horário local (noite de quarta-feira no Brasil). Entre as vítimas estão pelo menos sete crianças – a mais nova delas tinha um ano de idade, segundo o porta-voz dos Serviços de Gestão de Emergências de Joanesburgo, Robert Mulaudzi.

Ao todo, foram confirmadas 73 mortes pelo governo local. Outras 43 pessoas ficaram feridas. Elas foram atendidas e encaminhadas para hospitais e centros médicos da região.

O edifício tem cinco andares e era utilizado como uma residência informal, principalmente por imigrantes, de acordo com autoridades. Robert Mulaudzi informou que, no interior do prédio, barracos e outras estruturas foram erguidos e as pessoas foram amontoadas em quartos. Ele afirma que havia “obstruções” em todos os lugares, o que teria dificultado a fuga dos residentes, assim como dificultou as equipes de emergência que tentavam trabalhar no local.

Equipes de resgate continuam atuando para socorrer e resgatar outras vítimas que podem estar dentro do edifício. As causas do incêndio estão sendo investigadas.