Incêndio atinge residência do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um incêndio atingiu uma casa do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém, nesta terça-feira (29). O imóvel fica localizado na rua José de Anchieta, do conjunto Cristo Redentor. Apesar do susto, ninguém se feriu. Até a última atualização desta matéria, ninguém soube dizer o que poderia ter provocado o incidente.

Uma moradora que não quis se identificar disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado enquanto “alguns vizinhos correram com baldes de águas e conseguiram apagar” as chamas. Segundo ela, o incêndio não se estendeu por muito tempo.

Um caminhão-tanque com capacidade para lançar seis mil litros de água foi deslocado para ajudar no trabalho de controle das chamas. Ainda de acordo com a testemunha, o imóvel atingido pelo incêndio não sofreu muitas perdas em virtude da ação rápida dos vizinhos e pelo fato das chamas não terem se intensificado e nem se alastrado para os imóveis próximos. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.