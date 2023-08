Incêndio no Comércio: trânsito na 13 de Maio é liberado seis dias depois do incidente

O trânsito na rua 13 de Maio, no bairro da Campina, que estava interditado na área do Comércio de Belém por conta do incêndio registrado na última terça-feira (22), está liberado. O incidente, que ainda não se sabe as causas, destruiu oito lojas, sendo duas delas da mesma empresa e que funcionavam no mesmo edifício da localidade. Ninguém se feriu.

VEJA MAIS

Na ocasião, a Guarda Municipal também atuou fazendo o isolamento da área e a retirada de barracas que estavam obstruindo a passagem de veículos; a Semob no isolamento e ordenamento do trânsito na área; e a Defesa Civil realizou a vistoria no imóvel, que identificou anomalias na sua estrutura e descartou o risco de desabamento da fachada.

Agora, os trabalhos da Prefeitura de Belém continuam para dirimir os efeitos do fogo, iniciado em um prédio de dois andares da 13 de Maio, que fica de esquina com a travessa 7 de Setembro, no centro comercial de Belém, área tombada como patrimônio histórico do município.

Relatório da Defesa Civil

O relatório produzido pela Defesa Civil após a vistoria foi enviado aos proprietários dos estabelecimentos atingidos pelo sinistro. Cabe a eles decidirem sobre as reformas ou reconstruções de seus respectivos pontos comerciais, sob a orientação da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e Fundação Cultural de Belém (Fumbel), por serem espaços tombados. Vale ressaltar, também, que a perícia que investiga a causa do incêndio só será feita mediante solicitação dos proprietários ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Científica.

Cuidado com o patrimônio

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico (Deph), atua com sua equipe para realização da vistoria, já que o imóvel, embora seja particular, está no centro histórico de Belém e faz parte do conjunto tombado como patrimônio histórico.

A Fumbel trabalha na atualização do inventário desses prédios no centro histórico, para averiguar, inclusive, a questão dos usos desses espaços para estocagem de produtos e outros materiais, bem como a documentação e adequação dos mesmos em relação à segurança contra incêndios.