Incêndio no Comércio: em menos de cinco meses, dois grandes sinistros são registrados em Belém

O incêndio que atingiu um casarão no centro histórico e comercial de Belém na madrugada desta terça-feira (22), destruindo sete lojas na Rua 7 de Setembro com a 13 de Maio, é o segundo de grandes proporções na área em menos de cinco meses. O sinistro trouxe à memória da população um episódio semelhante, onde dois comércios de produtos importados foram destruídos por um incêndio, no dia 13 de abril deste ano, na travessa 15 de Novembro.

Muitos casos de incêndio assustaram a população de Belém nos últimos três anos. Além dos que não foram divulgados, envolvendo princípios de sinistros, outros ganharam muita visibilidade devido às proporções de destruição causadas pelas chamas. Um dos casos mais comentados pela população no comércio de Belém ocorreu nas duas lojas de variedades, localizadas na Rua Quinze de Novembro, bairro da Campina, próxima do Complexo do Ver-o-Peso, em Belém.

Railana Pereira Abreu, que trabalha vendendo roupas no comércio de Belém, relembra os momentos de tensão. Segundo elas, os prejuízos só não foram maiores pois a banca já estava no final do expediente. “Quando aconteceu a gente já tava fechando aqui. Foi uma correria, não sabíamos se era tiro ou outra coisa. A gente tem medo de acontecer algo desse tipo aqui onde a gente tem a banca, ainda mais por causa do prejuízo”, diz.

Após todos os meses que passaram do incêndio na 15 de Novembro, os ambulantes que trabalham próximo ao local relatam ainda ter medo de se aproximar do paredão que ficou. Francisca Pantoja Nascimento de Souza, que é dona de uma barraca na mesma rua onde ocorreu o incêndio, afirma não chegar perto.

"Eu sinceramente não passo lá porque é um risco passar ali naquele local. Inclusive, as pessoas que trabalhavam vendendo bem na frente desse local foram para o outro lado. Aqueles que tinham a barraquinha igual a nossa também tão tudo para outros locais, eles também tinham medo de ficar lá, preferiram sair. A gente tem medo de que algum incêndio desse aconteça por aqui. Isso aqui é o nosso ganha pão. No último incêndio que teve, eu fiquei até meia noite aqui, não fui para casa com receio de que alguma coisa queimasse", explica Francisca Souza.

- Uma loja de autopeças foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções em 9 de janeiro de 2022, na avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém. As chamas causaram prejuízos materiais. Além do estabelecimento, três casas e um ponto comercial foram atingidos pelo fogo – duas residências tiveram perda total.

- Outro incêndio destruiu prédios e atingiu outras edificações na madrugada do dia 22 de agosto de 2020, na rua Avertano Rocha com a avenida Dezesseis de Novembro, na Cidade Velha. As chamas foram vistas de diversos pontos de Belém.

- No dia 27 de setembro de 2021, um incêndio atingiu boxes de comerciantes do Largo da Palmeira, na rua Manoel Barata, no centro comercial de Belém, resultando na perda total de quatro desses espaços destinados a trabalhadores daquele perímetro.

- Na noite de 19 de novembro de 2021, um incêndio foi registrado na loja Pará Ferro, localizada na avenida Senador Lemos, entre as travessas Lomas Valentinas e Perebebuí.

- Um princípio de incêndio foi registrado no dia 8 de dezembro de 2021, em uma loja de confecções localizada no Centro Comercial e Histórico de Belém, no bairro da Campina. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e garantir a segurança no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

- Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa AP Marine LTDA na rodovia Arthur Bernardes, no distrito de Icoaraci, em Belém, no dia 12 de agosto de 2023. Foram quase 3h de combate às chamas que provocaram uma grande cortina de fumaça. Ninguém ficou ferido.