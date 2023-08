Corpo de Bombeiros registra 107 incêndios no centro comercial de Belém em 2023

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgaram os registros de incêndio ocorridos desde o início de 2020 até agosto deste ano. De acordo com o relatório, até o momento 2.918 sinistros foram relatados em todo o Estado, sendo 661 em Belém e, destes, 107 somente na área de comércio. O último deles ocorreu nesta madrugada e teve os trabalhos de combate ao fogo acompanhados pessoalmente pelo comandante operacional do CBMPA, Coronel QOBM Jaime Rosa de Oliveira.

No ano passado, o Pará contabilizou 5.415 registros de incêndio, dos quais 1.064 ocorreram na capital, com 145 chamados para combate na área comercial de Belém. Em 2021, dos 4.399 sinistros ocorridos no Estado, 824 foram em Belém e

119 no centro comercial. O maior número registrado foi em 2020, quando as ocorrências de incêndio em todo o Pará somaram 5.845, das quais 1.113 foram em Belém e 162 na área do centro histórico.

2020:

5845 no Estado;

1113 em Belém;

162 área comercial da capital;

2021:

4399 no Estado;

824 em Belém;

119 na área comercial;

2022:

5415 no Estado;

1064 em Belém

145 na área comercial;