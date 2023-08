Incêndio no Comércio: Sindilojas fala da urgência de reorganização do centro comercial

Diante de mais um incêndio de grandes proporções, no centro comercial de Belém, em menos de cinco meses, o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas-Belém) comunica, por meio de nota, que mantém diálogo constante com a Prefeitura de Belém e outros órgão competentes, com o objetivo de agilizar o desenvolvimento do projeto de reorganização do centro comercial da capital paraense. O incêndio ocorreu, nesta terça-feira, 22, no casarão localizado na rua 7 de Setembro com a rua 13 de Maio.

Para o sindicato, a reorganização do centro comercial se tornou essencial, uma vez que a disposição atual do comércio popular na região da Campina tem criado obstáculos para os órgãos de segurança, dificultando o acesso às principais vias do bairro.

Ainda de acordo com a nota, é importante destacar que o Sindilojas-Belém tem se dedicado a manter o Protocolo de Segurança atualizado e a montar uma cartilha de prevenção para auxiliar os lojistas. Este protocolo e a cartilha abrangem diretrizes relacionadas ao uso de extintores e sistemas de alarme contra incêndio, rotas de evacuação em situações de emergência, delimitação de áreas de risco e outras medidas preventivas.

"Por último, reforçamos que o Sindilojas-Belém presta assistência aos lojistas afetados pelo incidente e oferece suporte a todos os demais estabelecimentos comerciais. Estamos disponíveis para fornecer esclarecimentos, orientações e cooperação, visando a resolução conjunta de questões emergenciais", completa a nota.