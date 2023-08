Incêndio no Comércio: veja como está o trânsito e qual trecho está interditado no centro de Belém

Interdições de tráfego foram necessárias em alguns trechos do Comércio de Belém após o incêndio que atingiu 7 lojas na madrugada desta terça-feira (22). Eram 6 lojas dentro de um grande imóvel localizado na esquina das ruas 13 de Maio e 7 de Setembro e mais uma loja dentro de um grande imóvel ao lado desse. A Prefeitura de Belém informou, por volta das 10h, que condutores de veículos precisam estar atentos, pois a avenida Portugal está interditada nos cruzamentos com a Rua Manoel Barata e a Travessa 13 de Maio.

O acesso para a rua Manoel Barata e para a Travessa 13 de Maio é feito somente a partir da Travessa Padre Eutíquio. Agentes municipais de trânsito permanecem nos pontos de bloqueio, organizando e orientando condutores e pedestres para garantir a fluidez e segurança viária.

VEJA MAIS

Com o objetivo de promover a orientação e a interdição do trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) está de prontidão na área comercial desde as primeiras horas desta terça-feira. No local, além dos agentes da Semob, estão a Guarda Municipal de Belém (GMB) e agentes da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec).

Rescaldo no caso do incêndio no Comércio Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Patrimônio Histórico

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico (Deph), informou que também esteve com equipe nesta manhã para vistoria do local e que o imóvel, embora particular, está no centro histórico de Belém e faz parte do conjunto tombado como patrimônio histórico.



"Não se sabe, até o momento em que a equipe esteve no local, em qual das lojas iniciou o incêndio, por volta das 1h30 da madrugada", diz a nota da Fumbel.

O Corpo de Bombeiros do Pará foi acionado ainda na madrugada, porque as chamas foram detectadas por uma câmera do Centro Integrado de Operações (Ciop), que fica no Palácio Antônio Lemos.



Segundo a Fumbel, no final da manhã, o incêndio estava quase contido, mas, por dentro, tudo se perdeu: pisos, estruturas de madeira, material estocado, bens das lojas. A única coisa que não se destruiu, foram as estruturas de paredes do lado externo. A Fumbel afirma que não há risco de desabamento.



"O imóvel é particular e a responsabilidade é do proprietário. Mas cabe à Fumbel e demais órgãos de preservação a fiscalização do patrimônio acompanhar e tomar medidas cabíveis para evitar novos incêndios. A Fumbel está realizando a atualização do inventário desses prédios no centro histórico, averiguando inclusive a questão dos usos desses espaços para estocagem de produtos e outros materiais, a documentação e adequação dos mesmos em relação à segurança contra incêndios", detalha.

"A Fundação, por meio do Deph, também está propondo uma reunião emergencial com órgãos de patrimônio e segurança, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Economia, entidades como a Associação Comercial do Pará e outras, que atuam na área histórica e na política de preservação do patrimônio, para buscar ações conjuntas imediatas e assertivas de fiscalização e prevenção", acrescenta a nota.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Em nota, a Guarda Municipal de Belém informou que acionou os guardas municipais para atuarem ainda na madrugada, no apoio à segurança e isolamento da área no período que o Corpo de Bombeiros do Pará trabalhava para conter o fogo nos prédios comerciais.Já aA Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec) informou que deve atuar na operação integrada dos órgãos públicos, assim que todo o fogo for controlado. Mas já discute um planejamento do serviço para atuar com os serviços, como realização de vistoria nos imóveis.