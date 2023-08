Dois postes pegam fogo em Belém nesta terça-feira após incêndio no Comércio da capital

Duas situações envolvendo incêndio estão em andamento, nesta terça-feira (22), no bairro da Campina, em Belém, próximo a praça da República. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver um poste em chamas na avenida Serzedelo Corrêa, entre a rua Gama Abreu e a Gentil Bittencourt, e um outro começando a soltar fumaças e faíscas há poucos metros de distância.

As imagens mostram, ainda, que o trânsito na área está parado. Segundo informações de testemunhas no local, uma equipe do Corpo de Bombeiros está tentando chegar ao perímetro para conter a situação.

Em nota, a Equatorial Pará disse que o incêndio iniciou em uma fiação de telefonia e danificou uma conexão da rede elétrica. “Equipes da distribuidora estão no local para realizarem as ações necessárias para recompor o fornecimento de energia elétrica dos 06 clientes impactados”, afirmou. Além disso, “irão refazer a conexão da rede de distribuição e isolar as redes de internet e telefonia que foram danificadas”.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais detalhes ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.