Incêndio no Comércio: veja quais foram as 7 lojas atingidas pelo fogo nesta terça, em Belém

O incêndio que causou perda total em 7 lojas do quarteirão da 7 de Setembro com 13 de Maio, no Comércio de Belém, na madrugada desta terça-feira (22) comprometeu o fluxo de vendas de alimentação, confecções, roupa íntima, artigos religiosos e outros artigos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, não houve feridos e a dificuldade de acesso à área retardou a contenção das chamas. Confira quais foram os locais atingidos:

Veja quais as 7 lojas atingidas pelo incêndio no comércio de Belém

Restaurante Sabor tropical - 7 de setembro, esquina com 13 de maio Veiga Confecções - 13 de maio Art Confecções - 13 de maio RB moda feminina, infantil e íntima em geral - 7 de setembro RB Moda íntima - 7 de setembro Preto Velho - 7 de setembro (artigos religiosos) E outra o espaço tava fechado (ninguém utilizava)

Em nota divulgada por volta das 10h, a Prefeitura de Belém informou que atua no rescaldo do incêndio. A Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec) informou que vai atuar na operação integrada dos órgãos públicos, assim que todo o fogo for controlado. Mas já discute um planejamento do serviço para atuar com os serviços, como realização de vistoria nos imóveis.

Entenda o incêndio em 7 lojas do comércio de Belém

O sinistro ocorreu na madrugada desta terça-feira (22), com acionamento do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) por volta de 1h23. Ainda sem causa apontada, o fogo começou por volta de 1h15, em uma loja da Rua 7 de Setembro com a 13 de Maio. Foram atingidos 2 imóveis da Rua 13 de Maio e cinco da Travessa 7 de Setembro. O quarteirão onde ocorreu o incêndio ficará sem energia por tempo indeterminado e o trabalho de rescaldo deve ser finalizado dentro de 3 dias.

O incêndio foi controlado por uma equipe de 53 bombeiros, em 10 viaturas, por volta das 4h. Às 9h, bombeiros ainda trabalham no rescaldo. Um rastro de fumaça tomou conta da área. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros estão estacionados em um lado da pista na avenida Portugal, ao lado da praça Dom Pedro I.