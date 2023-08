Incêndio no Comércio: vistoria mantém interdições e descarta novos desabamentos, diz prefeitura

A Defesa Civil da Prefeitura de Belém concluiu na manhã desta quarta-feira (23) o relatório sobre o incêndio que ocorreu na madrugada desta terça-feira (22), no centro comercial da capital. As chamas atingiram dois edifícios onde funcionavam oito estabelecimentos na Travessa 13 de Maio com rua 7 de Setembro, no Comércio.

Com a vistoria, realizada a partir de avaliação visual e de análise externa das edificações, constatou-se que a fachada da edificação, apesar de apresentar trincas, não oferece risco iminente de colapso. As principais anomalias observadas pelas equipes da Defesa Civil foram o desabamento da estrutura do telhado, piso intermediário, desplacamento do reboco de forma generalizada em todas as paredes internas.

"O documento expedido pela Defesa Civil recomenda que seja mantido o isolamento do passeio e via públicas na área em frente ao imóvel, assim como que os imóveis adjacentes ao local do sinistro, apesar de em um primeiro momento não apresentarem indícios de maiores danos, realizem avaliação de engenharia específica. O objetivo é ratificar as condições de segurança estrutural e/ou outras anomalias decorrentes do incêndio, junto à empresa especializada", disse a Prefeitura em comunicado na tarde desta quarta (23). "Em um primeiro momento a informação era que o sinistro teria atingido sete estabelecimentos comerciais, mas esse número aumentou para oito, sendo que dois deles pertencem à mesma empresa".

O incêndio atingiu ao todo 2 lojas na 13 de Maio e 5 lojas na 7 de Setembro, confirmaram os Bombeiros na tarde desta quarta-feira, através de sua assessoria. Sendo assim, a área comercial mais atingida pelo foco foi na rua 7 de Setembro.

Interdições continuam



O incêndio atingiu dois prédios comerciais, localizados na Travessa 13 de Maio com a rua 7 de Setembro. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que a rua 13 de Maio continua interditada, no cruzamento com a avenida Portugal, para permitir o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros até quando for necessário.

O acesso à 13 de Maio acontece a partir da travessa Padre Eutíquio. Já a rua Manoel Barata foi liberada para o tráfego de veículos. Agentes da Semob continuam na orientação do trânsito, junto aos condutores e pedestres, para garantir a fluidez e a segurança viária.

A prefeitura disse ainda que a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico (Deph), atua com sua equipe no local para realização vistoria, "já que o imóvel, embora seja particular, está no centro histórico de Belém e faz parte do conjunto tombado como patrimônio histórico".

Trecho da 13 de Maio segue interditado para atuação na área (Ivan Duarte)

A prefeitura diz ainda que a Fumbel trabalha na atualização do inventário dos prédios no centro histórico, "averiguando inclusive a questão dos usos desses espaços para estocagem de produtos e outros materiais, bem como a documentação e adequação dos mesmos" em relação à segurança contra incêndios. "A Fundação, por meio do Deph, também está propondo uma reunião emergencial com órgãos de patrimônio e segurança, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Economia, e entidades como a Associação Comercial do Pará e outras, que atuam na área histórica e na política de preservação do patrimônio", diz a Prefeitura de Belém.

A reunião ainda não tem data definida, mas "vai buscar ações conjuntas imediatas e assertivas de fiscalização e prevenção da área", diz a prefeitura.