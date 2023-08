Incêndio no Comércio: princípio de incêndio é registado em frente às lojas que pegaram fogo na terça

Um princípio de incêndio foi registrado, na manhã desta quinta-feira (24), no centro comercial de Belém. Houve correria, mas ninguém ficou ferido. Por volta das 9h16, começou a pegar fogo uma central de ar-condicionado de uma loja de bijuterias, localizada bem em frente às lojas que, na madrugada de terça-feira (22), pegaram fogo.

Esse estabelecimento comercial está localizado na rua 7 de Setembro, na esquina com a rua 13 de Maio. Nos altos da loja de bijuterias há duas centrais de ar-condicionado. E uma delas começou a pegar fogo. E isso provocou uma correria de quem estava naquela área.

Funcionários e outras pessoas que estavam naquela área usaram extintores de incêndio para apagar as chamas. E a loja, que estava funcionando normalmente, foi fechada. Uma loja ao lado fechou também as portas, e os ambulantes que estavam na frente do estabelecimento comercial saíram correndo. Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local, mas, apesar do susto, o princípio de incêndio já estava controlado.