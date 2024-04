Dois homens suspeitos de envolvimento em homicídio são mortos em ação policial em Benevides

Marlisson da Silva Pastana e um outro homem, identificado apenas como Elton, foram mortos em uma ação policial, na manhã desta segunda-feira (29), em Benevides, município da Região Metropolitana de Belém. Segundo a polícia, a dupla era suspeita de envolvimento em um homicídio registrado no domingo (28).

A localização de Pastana e Elton chegou até a Polícia Militar por meio de uma denúncia anônima. A informação repassada à PM era de que eles, suspeitos que assassinaram um homem chamado Leonardo, na Cohab, na noite anterior, estariam com vários armamentos em uma casa localizada na segunda rua da invasão Abigail Teles.

Guarnições do 39º Batalhão de Polícia Militar (39º BPM) se deslocaram até o local. Chegando no endereço denunciado, os militares entraram no imóvel. Os suspeitos, ao perceberem a presença dos agentes, conforme consta no relato policial, atiraram várias vezes contra a PM.

Os policiais revidaram e balearam a dupla. Marlisson e Elton foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Benevides, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, o 39º BPM apreendeu um revólver e uma pistola, além de diversas munições de arma de fogo. Todo material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.