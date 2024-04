Homem assassinado em Dom Eliseu é suspeito de envolvimento na morte de casal em Redenção

Carlos Alexandre da Cruz Sousa, de 27 anos, assassinado a tiros em Dom Eliseu, sudeste do Pará, na tarde de domingo (28), é suspeito de envolvimento em um duplo homicídio registrado no dia 18 deste mês, em Redenção. Ivan dos Reis Marques e Sarah Carvalho foram as vítimas do crime em questão. Além de Carlos, um outro homem, identificado pelo apelido de “DK”, foi ligado à morte do casal e preso no dia seguinte ao crime, em Redenção.

Quando o duplo homicídio aconteceu, testemunhas apontaram a participação de três pessoas em um carro prata. Os criminosos teriam pulado o muro e invadido o imóvel. Ivan foi assassinado na residência. Sarah, companheira dele, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Carlos Alexandre, um dos suspeitos no duplo homicídio, foi executado com tiros na cabeça 10 dias depois, em Dom Eliseu, no domingo (28). Segundo a Polícia Civil, ele seria membro da facção criminosa Comando Vermelho, que atua em Redenção.

Dinailde da Silva de Sousa, companheiro de Carlos, disse à Polícia Militar que ele estava deitado na porta da residência em que moravam, na vila Bela Vista, quando “Mineirim” foi morto com tiros na cabeça. Dois homens em uma motocicleta Honda Pop vermelha teriam participado do homicídio.

À PM, a mulher também relatou que os dois tinham acabado de se mudar para Dom Eliseu, e que antes viviam em Marabá. Desde que chegaram no município, o casal teria sido vítima de ameaças por homens desconhecidos.

Com informações do Fato Regional.