‘DK’ é preso em flagrante por duplo homicídio em Redenção

Um homem identificado apenas pelo apelido de “DK” foi preso na manhã desta sexta-feira (19) em Redenção, no sul do Pará, por suspeita de envolvimento na morte do casal Ivan dos Reis Marques e Sarah Carvalho. Eles foram vítimas de um ataque a tiros, na manhã da última quinta-feira (18). DK é suspeito de ser o mandante do crime, segundo informações do Fato Regional.

Horas após o ataque, as polícias Civil e Militar realizaram buscas para localizar possíveis suspeitos. No final da tarde desta quinta-feira, “DK” foi avistado por uma guarnição em companhia de outro homem em um carro de luxo blindado. Durante a tentativa de abordagem ele trocou tiros com os policiais, mas acabou sendo detido e encaminhados para a Delegacia de Redenção. O veículo utilizado por ele ficou com diversas marcas dos disparos feitos pela polícia.

De acordo com as investigações, o homem visto em companhia de "DK" responde pelo nome de Luan e é suspeito de agiotagem (empréstimo irregular de dinheiro com juros). No entanto, não há prova de que ele tenha participado do duplo homicídio. Testemunhas apontam, ainda, que três pessoas em um carro UP de cor prata ou cinza foram os autores dos tiros que mataram Ivan e Sarah. A Polícia Civil segue na busca de outros suspeitos do duplo homicídio.

Segundo informações da polícia, “DK” estaria jurado de morte pelo Comando Vermelho da cidade. Além do homicídio do casal, “DK” também era investigado por associação para o tráfico, homicídio e outros delitos, além de fazer parte de uma liderança dentro de uma facção criminosa. Não há confirmação ainda se ele seria o mandante do crime ou um dos executores. Atualmente, ele encontra-se à disposição da Justiça.

Sarah Carvalho, que estava internada no Hospital Regional Público do Araguaia, não resistiu e teve a morte confirmada nesta sexta-feira (19). A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.