Funcionária é presa suspeita de ajudar em assalto a empresa de segurança privada em Belém

Três pessoas foram presas na noite de quinta-feira (18), por envolvimento no assalto a uma empresa de segurança privada do bairro da Marambaia, em Belém. Entre os detidos, está Márcia Fontel da Silva, funcionária do local alvo do crime. Segundo a polícia, ela teria facilitado a entrada dos suspeitos na empresa.

Quando o crime aconteceu, madrugada de quinta (18), Márcia tinha dito à Polícia Militar que três homens a ameaçaram e que um deles portava uma chave de fenda. A PM, de forma preliminar, não encontrou sinais de arrombamento na empresa, uma dúvida respondida horas depois de as investigações tomarem outro rumo e que colocaram Márcia como suspeita de participação no caso. Na ocasião, cerca de 30 armas do local tinham sido levadas.

De acordo com as autoridades, foi ela quem registrou o Boletim de Ocorrência do roubo. . Em depoimento, Márcia confessou às autoridades que tinha sido convidada por Antônio Renato Lima Trindade para participar do crime. Pelo serviço, Fontel revelou aos agentes que iria receber a quantia de R$ 15 mil, após a venda dos armamentos roubados.

A funcionária da empresa de segurança, junto de outros suspeitos, planejou o assalto. É o que afirma o delegado-geral da Polícia Civil do Pará (PCPA), Walter Resende. “A função dela era manter a porta aberta para que os criminosos tivessem acesso ao interior da empresa”, disse.

A PC descobriu que Antônio Renato estava escondido na casa do pai dele, Ronaldo Estácio da Silva Trindade, no bairro Guanabara, em Ananindeua, na Grande Belém. Chegando no local, a polícia conversou com o genitor do suspeito, que informou que o filho tinha deixado armas no imóvel.

Das cerca de 30 armas roubadas, nove delas já foram recuperadas pela Polícia Civil. (Divulgação / Agência Pará)

Ao todo, nove revólveres foram encontrados e apreendidos pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Essas armas fazem parte das que foram roubadas da empresa de segurança.

O pai de Antônio informou à polícia que, naquele momento, ele estava na casa da namorada, que também fica no bairro Guanabara. Depois de ter sido localizado, o suspeito ainda tentou fugir, mas não conseguiu e foi capturado.

Além dele, o pai também foi preso. Márcia, Antônio e Ronaldo Trindade foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. A polícia segue atrás dos outros envolvidos, além de tentar recuperar os outros armamentos levados da empresa de segurança privada.