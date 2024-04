Dupla é presa após assaltar motorista de aplicativo na tarde deste sábado em Belém

Dois homens foram presos na tarde deste sábado (6) sob a suspeita de assaltar um motociclista de aplicativo, no bairro do Reduto, em Belém. Os suspeitos foram detidos durante patrulhamento de motopatrulheiros da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda de Belém. Até então, os suspeitos não tiveram a identidade confirmada pela polícia.

A equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento na avenida Visconde de Souza Franco, quando foi alertada de que dois homens armados haviam roubado uma moto modelo Honda CG 160, além dos pertences do condutor, conforme as informações repassadas pela Guarda Municipal de Belém (GMB). Foi então que os agentes iniciaram as buscas e localizaram os suspeitos, ainda de acordo com a GMB.

Durante a abordagem, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada dada pelos guardas e tentaram fugir, quando começaram a trocar tiros com os agentes. Em dado momento, os assaltantes perderam o controle da motocicleta e foram contidos pela equipe da GMB. Com eles, a Guarda Municipal encontrou uma arma de fogo, munições, dinheiro e um aparelho celular. A dupla foi conduzida para a Seccional da Sacramenta.

Por nota, a Polícia Civil informou que “dois homens foram apresentados na Seccional Urbana de São Brás e autuados por roubo qualificado. Uma arma de fogo e sete munições foram apreendidas. A dupla está à disposição da Justiça”.