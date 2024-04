Faccionado do Comando Vermelho tem casa invadida e é morto por homens encapuzados em Cametá

Natanael Pinheiro Barbosa, de 27 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa, na madrugada desta sexta-feira (19), na rua Valda Valente, em Cametá, nordeste do Pará. Familiares do rapaz, que presenciaram toda situação, disseram à Polícia Civil que quatro homens encapuzados participaram do caso. Dois deles ficaram fora do imóvel, enquanto o restante entrou e matou a vítima. A suspeita é de que a morte de Natanael tenha relação com o crime organizado.

O crime teria ocorrido por volta de 3h10, no bairro Nova Cametá. Uma guarnição do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) foi informada de que uma residência havia sido invadida e que, dentro dela, tiros tinham sido disparados. Chegando no local, a PM encontrou Natanael baleado no rosto por alguns disparos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) socorreu a vítima ainda com vida ao Hospital Regional de Cametá. No entanto, Barbosa morreu após dar entrada na unidade.

VEJA MAIS

Na cena do crime, a PM encontrou dois estojos de arma de fogo, além de outros dois projéteis. Segundo as autoridades, Natanael era ligado ao Comando Vermelho. Ao que tudo indica, a facção criminosa teria suspeitado que a vítima estaria entregando outros faccionados aos órgãos de segurança pública.

Entretanto, o homicídio segue sendo investigado pela delegacia de Cametá, que apura a motivação do crime, além de seguir em busca pela prisão dos envolvidos no caso.