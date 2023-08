Incêndio no Comércio: bombeiros eliminam focos de incêndio nas lojas destruídas

O Corpo de Bombeiros continua nesta quarta-feira (23) o trabalho de eliminação de pequenos focos de incêndio na loja ART Flor, na travessa 13 de Maio, entre 7 de Setembro e Avenida Portugal, no Comércio de Belém. Os bombeiros trabalham com dois carros pipas no local. O foco principal são as lojas da 13 de maio. O incêndio está controlado e já se descartou o retorno das chamas, de acordo com os bombeiros.

As equipes tentam eliminar os focos de incêndio que ficam por baixos dos escombros com água pressurizada para chegar até o fogo. Com o incêndio, os materiais derretem e se unem em conglomerados, o que dificulta o acesso da água. Não há previsão para o serviço acabar.

Enquanto a fumaça continuar nas lojas, os bombeiros manterão manterão o serviço de rescaldo. Apenas um proprietário de loja esteve no local nesta manhã. De acordo com informações dos lojistas vizinhos, poucos proprietários possuíam seguro.

Relembre o caso

Um incêndio de grandes proporções atingiu 8 lojas do Comércio de Belém na madrugada da terça-feira (22). Segundo informações preliminares, o fogo teria começado a se alastrar por volta de 1h20 em uma loja da Rua 7 de Setembro com a 13 de Maio e só foi controlado às 4 horas da manhã, por uma equipe de 53 bombeiros, em 10 viaturas.

O sinistro comprometeu o fluxo de vendas de alimentação, confecções, roupa íntima, artigos religiosos e outros artigos. Ninguém ficou ferido. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incêndio.



Quais as 8 lojas atingidas pelo incêndio no comércio de Belém

Restaurante Sabor tropical - 7 de setembro, esquina com 13 de maio

Veiga Confecções - 13 de maio

Art Confecções - 13 de maio

RB moda feminina, infantil em geral - 7 de setembro

RB Moda íntima - 7 de setembro

Preto Velho - 7 de setembro (artigos religiosos)

Art Flor - 13 de Maio

E outra o espaço tava fechado (ninguém utilizava)

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) informaram que a perícia será realizada caso o proprietário do local solicite.