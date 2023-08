Incêndio de grandes proporções atinge indústria química em São Paulo

Pelo menos 18 viaturas do Corpo de Bombeiros tentam combater o incêndio no bairro do Jaraguá, zona norte da capital paulista, na noite desta de terça-feira (22).

A Corporação foi acionada por populares por causa do incêndio de grandes proporções que atinge a empresa Basile Química Indústria e Comércio no bairro do Jaraguá, zona norte de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as viaturas seguem na área que abriga a indústria química. Ainda não se sabe a razão do fogo nem informações sobre feridos.

