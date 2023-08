Incêndio no Havaí: mais de mil pessoas estão desaparecidas

O incêndio florestal na ilha de Maui, no Havaí, já resultou em mais de mil pessoas desaparecidas, de acordo com as autoridades locais. Nesta quarta-feira (23), o número de mortes confirmadas chegou a 115 vítimas.

As chamas começaram no dia 8 de agosto e ainda se alastram, sendo o incêndio florestal mais fatal dos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Inicialmente, o governo estimou que o número de desaparecidos chegava a 2,5 mil, mas a recente atualização aponta para mais de 1,1 mil pessoas ainda sem paradeiro.

Foram encontrados 115 corpos após o fogo chegar na cidade de Lahaina. A coleta de amostras de DNA foi solicitada para ajudar na identificação das vítimas encontradas entre as cinzas.

No entanto, os números de desaparecidos e mortos ainda não é certo. Segundo as autoridades, os dados podem estar inflados, pois alguns registros estão incompletos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)