Turistas ignoram tragédia ambiental e passam dia na praia no Havaí

Em meio à devastação causada por incêndios florestais que assolaram a ilha de Maui, no Havaí, a postura de alguns turistas gerou indignação. Mesmo diante dos apelos de autoridade e moradores locais, incluindo o ator Jason Momoa, famoso por seu papel como Aquaman nos cinemas, visitantes ignoram alertas e continuam a desfrutar das praias, causando revolta na comunidade.

Residentes havaianos têm usado as redes sociais para denunciar a presença de turistas nas áreas protegidas pelo desastre ambiental. Fotos e vídeos compartilhados online mostram mergulhadores e banhistas vivenciando das águas turquesas, aparentemente alheios à tragédia que deixaram mais de 100 mortos e centenas de pessoas desaparecidas.

Um vídeo que se tornou viral, repostado pelo TikToker @KayafromHawaii no último sábado (12), evidencia que nem todos estão levando a sério os alertas emitidos. "Imagine só, cerca de 100 pessoas ou mais perdeu a vida. Milhares de havaianos viram tudo o que desapareceram, e mais de mil ainda estão desaparecidos. As autoridades proibiram os moradores de retornar com suprimentos essenciais, considerando o perigo. Mas então você se depara com isso", lamenta a narradora.

A crítica não se limita ao barco turístico. O vídeo também exibe registros de estradas congestionadas por carros de turistas, que estão bloqueando os caminhos essenciais para o transporte de remédios e alimentos.

VEJA MAIS

Diante da repercussão das imagens, a empresa Maui Snorkeling emitiu um comunicado em seu site, abordando um passeio realizado na manhã de 11 de agosto. Apesar de não ter sido confirmado que a embarcação vista no vídeo aguarda à empresa, a declaração da companhia se refere às "inúmeras perguntas da imprensa sobre um post impreciso". Alega-se que o passeio ocorreu a mais de 17,7 km de distância de Lahaina.

A controvérsia persiste, enquanto a comunidade local e os defensores do meio ambiente apelam para um maior respeito pela tragédia em curso e sensibilidade diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores comunitários. O resultado dessa situação permanece incerto, enquanto a atenção continua tratada para as praias de Maui e a busca por responsabilidade por parte dos turistas e empresas envolvidas.