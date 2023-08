Incêndio no Havaí é o mais mortal em mais de um século

O número de mortos nos incêndios florestais no Havaí subiu para 93 no sábado (12), tornando-os os mais mortais nos Estados Unidos em mais de um século. O número de vítimas deve aumentar à medida que as equipes de resgate revistam os restos carbonizados dos edifícios, alertam as autoridades. Apenas 3% da área afetada foi rastreada e mais de mil pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com o governador do Havaí, Josh Green.

VEJA MAIS

"Este é o maior desastre natural que já experimentamos", disse Green. "Também será uma catástrofe natural da qual levará muito tempo para se recuperar."

A identidade de apenas 2 das 93 vítimas foi verificada, segundo autoridades do condado de Maui, epicentro do desastre. John Pelletier, o chefe da polícia local, alertou que o processo levará tempo, porque será necessária uma verificação genética ou dentária devido ao estado carbonizado dos cadáveres.

Este é o incêndio mais mortal desde 1918, quando 453 pessoas morreram em Minnesota e Wisconsin, diz a National Fire Protection Association. Estima-se que os prejuízos se aproximem dos 6.000 milhões de dólares (5.400 milhões de euros), após a destruição de cerca de 2.200 habitações em West Maui numa extensão de 2.170 hectares devastados pelas chamas.

A causa do terrível evento está sendo investigada, mas especialistas afirmam que a rápida propagação do fogo foi favorecida por circunstâncias como a abundância de plantas não nativas, a topografia vulcânica, que favoreceu o fluxo de ventos secos pela encosta, uma inverno excepcionalmente árido e a pirueta de um furacão, Dora , cem quilômetros a sudoeste.