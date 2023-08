Sobe para 80 o número de pessoas mortas após os incêndios na ilha de Maui, no Havaí

As autoridades informaram, neste sábado (12), que subiu para 80 o número de pessoas mortas nos incêndios que atingiram a ilha de Maui, no Havaí. Por conta do alto número de vítimas, este se tornou o desastre natural mais mortífero da história do estado americano.

O governador do Havaí, Josh Green, alertou que os dados de óbitos podem subir ainda mais conforme as operações de buscas e resgates continuem. Equipes com cães farejadores podem encontrar outros mortos.

As chamas destruíram mais de 1 mil construções e fizeram com que milhares de pessoas deixassem suas casas. O incêndio de Lahaina que se espalhou das folhagens para a cidade conseguiriam ser contidos em 85%.