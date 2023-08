Tragédia no Havaí: sobe para 53 os mortos em incêndios florestais

A ilha de Maui, situada no arquipélago do Havaí, nos Estados Unidos, enfrenta uma série de incêndios florestais catastróficos que já resultaram na perda de 53 vidas humanas, conforme anunciado pelas autoridades nesta quinta-feira (10). O cenário é de devastação, com estruturas carbonizadas, uma paisagem transformada em brasas e uma comunidade em luto.

Os incêndios, alimentados pelos ventos projetados do furacão Dora, que passou ao sul da região, chegaram até Maui de surpresa, atingindo o condado de Lahaina, Havaí nunca visto antes. Testemunhas relataram cenas angustiantes de moradores e turistas fugindo das chamas em busca de segurança. Para escapar da fumaça densa e das labaredas , muitos buscaram abrigo nas águas do mar e foram resgatados pela Guarda Costeira. A Cruz Vermelha Americana estabeleceu um centro de acolhimento para os deslocados, oferecendo ajuda e suporte durante esse momento crítico.

A governadora Sylvia Luke tomou medidas imediatas, declarando estado de emergência no Havaí. O impacto dos incêndios foi profundo, forçando o fechamento de estradas e escolas. Restrições de circulação foram implementadas, permitindo apenas a movimentação de pessoal de serviços de emergência, que lutaram para controlar as chamas e prestar auxílio.

A gravidade dos incêndios deste ano é singular, uma anomalia em relação aos incêndios que, quase anualmente, afetam partes do arquipélago havaiano, de acordo com especialistas da Universidade do Havaí. As condições climáticas desempenharam um papel crucial na escalada das chamas, com vegetação seca, ventos fortes e baixa umidade convergindo para criar um cenário propício para a propagação do fogo. A situação foi agravada pela presença do furacão Dora, que deu força ainda mais a ferocidade das chamas em todo o estado.