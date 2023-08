Incêndios florestais causam destruição e deixam hospitais sobrecarregados no Havaí

Uma série de incêndios florestais vem atingindo as ilhas do Havaí após os fortes ventos ocasionados pela passagem do furacão Dora. Na noite do último dia 8, as autoridades norte-americanas decretaram estado de emergência no estado. Segundo moradores da ilha de Mauí, muitas pessoas pularam no oceano para escapar das chamas e foram resgatadas pela Guarda Costeira.

Além do fenômeno, o clima seco também intensificou a propagação das chamas, que destruíram centenas de casas e prédios em várias regiões do Havaí. Até o momento não há registro de mortes; em meio às pessoas hospitalizadas está um dos bombeiros que trabalhava no resgate das vítimas e atualmente apresenta um quadro de saúde estável.

“Nosso sistema hospitalar em Maui está sobrecarregado com pacientes queimados, pessoas que sofrem da inalação [da fumaça]. A realidade é que precisamos levar as pessoas para fora de Maui para dar suporte, porque o hospital de Maui não pode fazer tratamento extensivo de queimaduras", informou Sylvia Luke, vice-governadora do Havaí.

As fortes rajadas de ventos a 130 km/h são responsáveis por espalhar ainda mais as chamas, o que vem dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros, especialmente na cidade de Lahaina, região mais atingida. O aumento do fogo impede que helicópteros sobrevoem a região para despejar água no local e mapear a dimensão da destruição.

“Esses ventos fortes, juntamente com os baixos níveis de umidade, estão produzindo condições climáticas perigosas para incêndios que durarão até a tarde de quarta-feira”, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.