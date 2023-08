Três pessoas morrem em acidente entre helicópteros de combate a incêndio

Um acidente entre dois helicópteros, utilizados para combater incêndios florestais na Califórnia (EUA), deixou três pessoas mortas no último domingo (6). As duas aeronaves colidiram no ar, mas uma conseguiu pousar em segurança.

VEJA MAIS

Um dos helicópteros envolvidos no acidente tinha três tripulantes no momento em que caiu: um piloto contratado, um chefe de divisão e um capitão, ambos da CalFire (Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia). Veja:

O incêndio que era combatido pelos helicópteros se originou em um apartamento e acabou se alastrando para a floresta. A aeronave, que estava sob contrato com a CalFire, caiu em uma área de mata e gerou um incêndio adicional de 1,68 hectare, que foi extinto posteriormente.

David Fulcher, chefe da região sul da CalFire, lamentou as mortes em entrevista coletiva:

"Gostaria de expressar nossas mais profundas condolências e tristeza às famílias e colegas das vítimas. Foi uma perda trágica para a comunidade de bombeiros, o CalFire e o Departamento de Bombeiros do Condado de Riverside. Perdemos três indivíduos excepcionais. Três pais, três maridos, três amigos, três filhos".

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)