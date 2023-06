Irmã mais velha das crianças colombianas que caíram de avião foi responsável pela sobrevivência

Lesly Mucutuy, de 13 anos de idade, a mais velha dos quatro irmãos colombianos que conseguiram ficar 40 dias na selva após a queda do avião, é apontada pela família como figura principalmente para que as crianças conseguissem sobreviver por tanto tempo. Dentre as características da menina, os avós a classificam como “inteligente e de natureza guerreira”.

De acordo com o avô, Financio Valencia, Lesly teria sido capaz de guiar os irmãos pela selva. Antes do acidente, ela e a família viviam em Araraquara, um povoado ao pé da floresta densa, e que segundo os familiares, apenas a garota conseguia caminhar bem pela área.

Uma das brincadeiras prediletas da menina era brincar muito na floresta, segundo relatou a tia das crianças, Damarys Mucutuy. Ao jornal espanhol “El Mundo”, ela contou que a sobrinha costumava brincar de jogos de sobrevivência com uma das irmãs.

"Ela sabia quais frutos se pode comer e quais são venenosos. E também sabe bem como cuidar de um bebê", disse a tia ao jornal espanhol.

A garota também era a responsável por cuidar dos irmãos quando a mãe, falecida com a queda do avião, precisava sair. Lesly era responsável por alimentá-los, inclusive, o bebê que completou um ano enquanto estavam perdidos na floresta, o que a tornou ainda mais cuidadosa com eles.