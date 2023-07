Veja o momento da queda de um avião que combatia incêndio na Grécia; vídeo

Nesta terça-feira (25), ocorreu a trágica queda de um bombardeiro de água na ilha de Eubeia, Grécia, durante os esforços para combater os incêndios que assolam a região devido às elevadas temperaturas. Dois pilotos gregos perderam a vida nesse acidente, e outro homem foi encontrado carbonizado na mesma ilha, que tem sido afetada por intensos incêndios nos últimos dias. Em decorrência dessa situação, as Forças Armadas gregas declararam três dias de luto em memória dos oficiais da força aérea e dos pilotos da aeronave anti-incêndios CL-215 que estavam operando na região.

O avião em que os pilotos estavam caiu enquanto combatia um incêndio em Platanistos, cidade situada na ilha de Eubeia, conforme informações da força aérea do país mediterrâneo. A aeronave estava envolvida nas operações de combate ao fogo junto a outros três aviões e cerca de cem bombeiros, mas acabou acidentando-se em uma ribanceira.

Além disso, a ilha de Eubeia também registrou a trágica descoberta de um homem carbonizado, como informado por uma porta-voz da polícia à AFP. A Grécia está enfrentando uma das ondas de calor mais prolongadas dos últimos anos, intensificada pelos fortes ventos que chegam a atingir 60km/h no mar Egeu, tornando as condições propícias para a propagação de grandes incêndios há oito dias.

VEJA MAIS

Argélia também tem enfrentado incêndios

Enquanto a situação na Grécia preocupa, outros países do perímetro mediterrâneo também são afetados. A Argélia, por exemplo, tem enfrentado incêndios que já causaram a morte de 34 pessoas. Na França, a região sudeste está em alerta máximo devido ao risco "muito alto" de incêndios florestais, de acordo com o serviço meteorológico.

O primeiro-ministro grego, Kyriacos Mitsotakis, alertou para a dificuldade do combate aos incêndios e reconheceu a influência da crise climática nesse cenário. "Vivemos os reflexos da crise climática", disse o presidente. "Temos pela frente um verão difícil", afirmou ao conselho de ministros, segundo imagens da ERT, que mostram o momento do acidente com o bombardeiro de água, que desapareceu atrás das chamas e da espessa fumaça negra. A situação requer ações urgentes e efetivas para conter o avanço dos incêndios e proteger vidas e áreas afetadas.