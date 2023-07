Após desobedecer ordens policiais, Greta Thunberg é condenada e pagará multa

Greta Thunberg, ativista climática foi considerada culpada, nesta segunda-feira, 24, por desobedecer ordens policiais durante um protesto realizado na Suécia, em junho deste ano.

Apesar de se declarar inocente no tribunal em que compareceu, Greta terá que pagar uma multa, baseada em sua renda declarada, de acordo com informações da agência de notícias TT.

Ela e outros ativistas foram detidos após um protesto no terminal de petróleo do porto de Malmö, no mês passado, que interrompeu o tráfego do local. Greta teria desobedecido às ordens de abandonar o local de protesto, de acordo com autoridades suecas.

